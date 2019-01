Los Globo de Oro vivirán este domingo su entrega número 76

Los Globo de Oro (Golden Globe Awards®) celebran su 76ª edición en una ceremonia que realizará, el domingo 6 de enero a partir de las 6:00 p.m. en horario guatemalteco, desde Los Ángeles, California.

Tras el desfile de celebridades por la alfombra roja, se dará inicio a la gala que será conducida por los actores Sandra Oh y Andy Samberg.

Cada año, los Globo de Oro marcan el inicio de los premios que se entregan en la industria del cine y la televisión, y tanto sus nominaciones como sus ganadores sirven como un barómetro de aquellas producciones que serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada.

Este año, la cinta “Vice”obtuvo seis nominaciones y se convirtió en la película con más preferencias, entre las que destacan Mejor Comedia o Musical, Mejor Dirección (Adam McKay), Mejor Actor de Comedia o Musical (Christian Bale), Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell) y Mejor Actriz de Reparto (Amy Adams). La cinta está centrada en Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, en el inmenso poder que consiguió al aceptar ser el compañero de fórmula de George W. Bush, en lugar de ser la figura decorativa que en muchas ocasiones acompaña a ese cargo.

Sin embargo, la favorita para muchos especialistas es “A Star is Born”, que logró cinco nominaciones. La nueva versión de la película protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976, compite en las categorías más destacadas de Drama, Mejor Película, Mejor Actriz (Lady Gaga), Mejor Actor (Bradley Cooper) y Mejor Director (Bradley Cooper).

“Este año me encantaría conversar con Bradley Cooper que dejó atrás la imagen de ‘niño bonito’ para demostrar el talento que tiene, de hecho muchos directores consagrados han aplaudido el trabajo que hizo. Logró que Lady Gaga actuara por primera en un largometraje; él mismo cambió su voz para hablar y cantar y logró una cinta muy buena”, aseguró la conductora.

“Bohemian Rhapsody”, el filme dedicado a la vida del vocalista de Queen Freddie Mercury obtuvo dos nominaciones. Competirá en Mejor Película y su protagonista Rami Malek irá como Mejor Actor luego de que sus dos nominaciones anteriores como protagonista de la serie Mr. Robot quedaran apenas como reconocimientos.

“Roma”, la película del director mexicano Alfonso Cuarón, estará en competencia como Mejor Película Extranjera, pero la excelencia de su trabajo le alcanzó para está en la nómina de Mejor Director y Mejor Guion.

“En cualquier entrega de premios internacionales, cuando un latinoamericano se lleva alguna presea es de mucho orgullo. El año pasado el orgullo fue la cinta chilena “Una Mujer Fantástica”, le aplaudimos y reconocimos el éxito de la historia. Pero si logramos platicar con Alfonso, quiero hablar de las pasiones que ha despertado con esta cinta, hay muchos sentimientos encontrados, para algunos es la mejor película del año y de México y para otros ha sido la peor y la han calificado como aburrida y lenta. Creo que si algo ha hecho es despertar la conversación”, asegura Echeverría.

“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” obtuvo cuatro nominaciones por Mejor Serie o Película, Mejor Actor (Darren Criss), Mejor Actor de Reparto (Edgar Ramírez) y Mejor Actriz de Reparto (Penélope Cruz) y es la principal serie candidata en el rubro televisión. Luego, con tres nominaciones, aparecen “The Americans”, “Barry”, “Homecoming”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Sharp Objects” y “A Very English Scandal”.

Julia Roberts (“Homecoming”), Jim Carrey (“Kidding”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Amy Adams (“Sharp Objects”), Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”), Laura Dern (“The Tale”), Antonio Banderas (“Genius: Picasso”), Hugh Grant (“A Very English Scandal”) y Penélope Cruz (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”), destacan esta vez por sus nominaciones individuales en el segmento televisivo.

Mira la lista completa de nominaciones a los Globo de oro 2019:

CINE

Mejor película: Drama

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“If Beale Street Could Talk”

“A star is Born”

Mejor película: Comedia o musical

“Crazy Rich Asians”

“The Favourite”

“Green Book”

“Mary Poppins Returns”

“Vice”

Mejor actriz: Drama

Glenn Close (“The Wife”)

Lady Gaga (“A Star Is Born”)

Nicole Kidman (“Destroyer”)

Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”)

Rosamund Pike (“A Private War”)

Mejor actor: Drama

Bradley Cooper (“A Star Is Born”)

Willem Dafoe (“At Eternity’s Gate”)

Lucas Hedges (“Boy Erased”)

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

John David Washington (“BlackKklansman”)

Mejor actriz: Comedia o musical

Emily Blunt (“Mary Poppins Returns”)

Olivia Colman (“The Favourite”)

Elsie Fisher (“Eighth Grade”)

Charlize Theron (“Tully”)

Constance Wu (“Crazy Rich Asians”)

Mejor actor: Comedia o musical

Christian Bale (“Vice”)

Lin-Manuel Miranda (“Mary Poppins Returns”)

Vigo Mortensen (“Green Book”)

Robert Redford (“The Old Man and the Gun”)

John C. Reilly (“Stan and Ollie”)

Mejor actriz de reparto

Amy Adams (“Vice”)

Claire Foy (“First Man”)

Regina King (“If Beale Street Could Talk”)

Emma Stone (“The Favourite”)

Rachel Weisz (“The Favourite”)

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (“Green Book”)

Timothee Chalamet (“Beautiful Boy”)

Adam Driver (“BlackKklansman”)

Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Sam Rockwell (“Vice”)

Mejor director

Bradley Cooper (“A Star Is Born”)

Alfonso Cuarón (“Roma”)

Peter Farrelly (“Green Book”)

Spike Lee (“BlackKklansman”)

Adam McKay (“Vice”)

Mejor guion

Barry Jenkins (“If Beale Street Could Talk”)

Adam McKay (“Vice”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Deborah Davis and Tony McNamara (“The Favourite”)

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (“Green Book”)

Mejor película de animación

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Mejor película extranjera

“Capernaum”

“Girl”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

Mejor banda sonora

Marco Beltrami (“A Quiet Place”)

Alexandre Desplat (“Isle of Dogs”)

Ludwig Göransson (“Black Panther”)

Justin Hurwitz (“First Man”)

Marc Shaiman (“Mary Poppins Returns”)

Mejor canción original

“All the Stars” (“Black Panther”)

“Girl in the Movies” (“Dumplin'”)

“Requiem for a Private War” (“A Private War”)

“Revelation” (“Boy Erased”)

“Shallow” (“A Star Is Born”)

Comentarios

comentarios