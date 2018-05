Gel antibacterial no elimina virus y bacterias, entérate por qué

Las enfermedades diarreicas son un problema de salud pública y una de las principales vías de infección son las manos contaminadas. Aunque muchas personas recurren al uso de gel antibacterial, este en realidad no las protege de los virus y bacterias, afirman infectólogos.

Según expertos, la concentración de alcohol en estos productos es tan baja, que no garantiza la eliminación de microorganismos; ni siquiera el alcohol puro. “El gel antibacterial con alcohol, en lugar de proteger, hace que se adhieran más las bacterias”, enfatizan.

La diarrea infecciosa es una de las enfermedades más comunes en los niños menores de 5 años, y en los adultos representa un problema que en ocasiones puede ser muy serio.

Los infectólogos señalan que el correcto lavado de manos con agua y jabón es una práctica importante para reducir su incidencia. “El lavado no debe sustituirse con el uso de geles. Todo mundo cree que con embadurnarse las manos de gel está protegido, pero no es así. En todo caso, este producto debe utilizarse después de lavarse las manos y no con demasiada frecuencia, porque además de resecar la piel la hace resistente a las bacterias”, advierten.

