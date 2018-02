“Otros jugadores tuvieron relaciones” con presidente del club

Luego de que saliera a luz la fotografía del presidente del club paraguayo Rubio Ñu de Luque, Antonio González, junto al jugador Bernardo Gabriel Caballero con un contexto escabroso, el futbolista decidió romper el silencio y habló acerca de lo sucedido.

Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí. Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba, nos decía que iba a promocionar, que nos iba a vender a un club y nunca lo hizo, al contrario, siempre truncaba todo eso”, expresó Caballero ante la radio La Unión de Paraguay.