Exestrella del fútbol muestra riesgos de los cabezasos para el cerebro

En este caso, toda al legendario delantero del Newcastle y de la selección inglesa, Alan Shearer, quien durante el año que termina, confesó los temores por su salud debido a los numerosos remates de cabeza realizados durante su carrera, después de haberse sometido a una serie de pruebas en el cerebro.

“Los resultados de los exámenes son más bien preocupantes. Mi memoria es horrible, no sé si es porque no escucho, pero realmente tengo una memoria muy débil”, declaró el ex delantero de 47 años.

“Cuando uno se convierte en futbolista profesional, se espera tener más tarde problemas de espalda, rodilla o tobillo.Pero jamas pensé que el fútbol estaría ligado a enfermedades cerebrales”, añadió.

“Las autoridades (del fútbol) se mostraron reticentes a buscar respuestas”, a este problema, indicó el jugador, autor de 260 goles en 18 temporadas en la Premier League.

If it was on too late for you last night here’s a link below to the documentary on #BBCiPlayer. For those asking I have told @WillStewNeuro that I will donate my brain to science to help find answers to the questions we asked. https://t.co/ZX32E31ACR #FootballAndDementia

— Alan Shearer (@alanshearer) November 13, 2017