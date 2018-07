Crean nueva fuerza especial para el ciberespionaje ruso

Paul Nakasone, el cibercomandante de los Estados Unidos y director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), confirmó que ha creado una fuerza especial para abordar las amenazas de Rusia en el ciberespacio.

Rusia tiene “una gran capacidad respecto de la cual, sin duda, se nos convocará”, dijo Nakasone el sábado en el último día del Foro Aspen de Seguridad en Colorado. “Y si se nos convoca, sin duda, actuaremos”.

El Washington Post informó el 17 de julio que la NSA y el Cibercomando, el brazo cibernético de las fuerzas armadas, colaborarán en frenar las amenazas rusas a la seguridad de las elecciones de mitad de período en EE.UU., que se realizarán en noviembre y en las que estará en juego el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

“He creado un grupo para Rusia, un pequeño grupo para Rusia”, dijo Nakasone, que entró en funciones en su actual cargo en mayo, al suceder al almirante Michael Rogers. “Está en consonancia con lo que la comunidad de inteligencia viene haciendo desde 2016, 2017”.

Nakasone, un general del ejército de cuatro estrellas, describió la relación con Rusia y China –“los adversarios en los que debemos concentrarnos desde el primer momento y con miras al futuro”- en términos de la cuestión mayor: qué países consiguen establecer las normas en un nuevo escenario de conflicto.

