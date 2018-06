La imagen de la pequeña ocupó las portadas y páginas de diarios en Estados Unidos y otros países, en la cual se ilustra la separación de infantes de sus familias en la frontera de ese país, por la política de cero tolerancia a la inmigración.

La niña de 2 años es originaria de Honduras y en la imagen se muestra gritando mientras agentes fronterizos revisan a una mujer que la acompaña.

El autor de la imagen, el fotógrafo John Moore, ha documentado guerras, desastres y crisis de refugiados en todo el mundo.

Wow. What a powerful and heartbreaking front page.

‘A 2-year-old Honduran girl cries as her mother is detained near the Mexican border in McAllen, Texas.’ pic.twitter.com/FAjDWN0FCc

— Nooruddean (@BeardedGenius) June 16, 2018