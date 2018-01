Fiscal General analizaría candidatura presidencial después de mayo

Lo veo difícil, me parece que en el país no hay condiciones adecuadas, justamente por factores como la vieja política. Tendría que analizarlo después de mayo”, manifestó la Fiscal.

"En este momento estoy enfocada en el proceso de transición, estoy revisando el Plan Estratégico que me tracé desde el año 2014, revisando los macro indicadores que me van a permitir rendir cuentas ante la población guatemalteca". #ConcluAldana

Aldana también habló de su posible reelección a Fiscal General, así como de sus declaraciones sobre que “no ve como aliado en la lucha contra la corrupción al presidente Jimmy Morales”, y la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República.

#FiscalGeneral sobre su postulación para la reelección: "Hasta este día no he encontrado elementos que me permitan dar marcha atrás en la decisión que hace muchos meses anuncié". Reitera que está en proceso de reflexión". #ConcluAldana pic.twitter.com/5r93Jq94zB

