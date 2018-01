Fingió ser “muñeca sexual” cuando la descubrió la novia de su amante

Una grabación subida a Twitter se ha vuelto viral por la divertida escena que muestra: una mujer encuentra a su novio con una amante y esta última se hace pasar por una “muñeca sexual”. Las imágenes fueron grabadas supuestamente en Estados Unidos y se desconoce si realmente sucedió o es un actuación.

En el video se observa cómo una mujer irrumpe en un apartamento donde se encuentra su novio divirtiéndose con su supuesta amante, que baila semidesnuda.

La novia monta un escándalo, pero el hombre intenta salir inmune de la comprometida situación asegurándole que se trata de una muñeca sexual. En ese momento, la tercera en discordia se queda inmóvil en un intento de imitar una muñeca, mientras que el hombre incluso le muestra a su novia un papel afirmando que se trata de un comprobante.

En un momento la mujer se acerca a la ‘muñeca’ y esta se mueve, para lo que el novio también tiene la respuesta: “Son reflejos”, dice. Al final, la amante se cansa del espectáculo, deja la imitación y abandona el apartamento, mientras que la pareja sigue discutiendo.

El video recibió muchos comentarios de internautas. “¿Una muñeca sexual con reflejos? He muerto cuando ella dijo ‘no me toques'”, escribió un usuario de Twitter.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

— ㅤㅤNO CHILL (@NoChillsZone) January 25, 2018