Los cinco fichajes estelares que pueden sorprendernos en 2018

El mercado de invierno cerró en Europa y terminó la temporada de fichajes en los principales clubes del Viejo Continente. Resaltó la llegada de Philippe Coutinho al FC Barcelona y el traslado de Alexis Sánchez al Manchester United de Inglaterra, las contrataciones que más sorprenderán en 2018.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018