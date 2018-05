Ya hay fecha para que Neymar regrese a Francia, ¿jugará?

Después de más de dos meses de haberse lesionado, el astro brasileño Neymar emprenderá este 3 de mayo su viaje de Brasil a París, Francia, a donde arribará mañana, según el diario L’Équipe.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en el partido entre su equipo y el Marsella el 25 de febrero (que los de Unai Emery ganaron por 3-0), y posteriormente se trasladó a su natal Brasil para someterse a una cirugía y el respectivo proceso de rehabilitación.





Neymar camina sin muletas desde hace 10 días y los médicos le retiraron “toda inmovilización y protección”, de acuerdo con el citado medio de comunicación galo.

El exbarcelonista parte hoy a Francia para reincorporarse a los entrenamientos en las instalaciones del PSG y completar así la fase final de su recuperación. Está previsto que Neymar no juegue en la presente temporada en el equipo todavía dirigido por Emery, pero estaría listo para comenzar a prepararse con la selección brasileña de cara al Mundial de Rusia 2018.

