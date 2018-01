¡Esto no es una broma! Retoque de Photoshop arruina retrato familiar

Por motivo de su aniversario de boda, Pam Dave Zaring convenció a su familia de tomarse un retrato con un fotógrafo “profesional” pero el resultado final no fue lo que esperaban, pues sus rostros fueron retocados de una forma poco peculiar.

Según denunció Dave en su cuenta de Facebook, pagó US$ 250 al fotógrafo por el retrato familiar, sin imaginar que la edición en lugar de mejorar, arruinó el producto final.

Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a una fotógrafo que decía ser un profesional US$ 250 por una foto familiar. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó. Decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseño a retocar fotos. Siéntete libre de compartir literalmente, no me he reído tanto en años!!! No puedes inventarte esas cosas!!!”, fue el mensaje que compartió Dave junto a las imágenes.