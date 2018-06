Familia recibe restos de guatemalteca asesinada por agente fronterizo

El cuerpo de Claudia Patricia Gómez González, migrante guatemalteca asesinada en la frontera entre México y Estados Unidos (EE. UU.) arribó al país este 31 de mayo para ser entregado a sus familiares y darle sepultura.

Aproximadamente a las 12:20 horas ingresó el ataúd a las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora para que sea trasladado a Quetzaltenango, lugar de nacimiento de la joven que habría muerto por disparos de un agente fronterizo el 23 de mayo.

Familiares de Gómez González piden un mejor trato para los migrantes y esperan que este caso no quede impune y se haga justicia. Se prevé que a las 17:00 horas inicie una caravana desde el km 207, San Mateo, hasta San Juan Ostuncalco.



Al respecto, la congresista de origen guatemalteco Norma Torres envió una carta al presidente de EE. UU., Donald Trump, para exigirle una respuesta por la muerte de Claudia Gómez.

En la misiva, Torres demanda al mandatario que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente del fatal incidente, insta a que se sometan a reformas los procedimientos de la Patrulla Fronteriza, y cuestiona la estrategia del gobierno para asegurar la frontera suroeste del país.

I’m demanding answers from @realDonaldTrump about the killing of Claudia Patricia Gomez Gonzalez by a Border Patrol agent. The use of deadly force against innocent and unarmed civilians will never make our southwest border secure. https://t.co/7BqYPdVIzG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 31, 2018