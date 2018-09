Fallece presentadora que se despidió hace tres días

Luego de publicar que le quedaban pocos días de vida, la presentadora de radio Rachael Bland falleció este miércoles.

Ella luchó contra un cáncer de seno detectado en 2016 y por el cual se sometió a una mastectomía y quimioterapia.

Sin embargo, en mayo de este año le informaron que su enfermedad era incurable.

Le dieron la opción de someterse a un ensayo clínico, pero tres meses después le indicaron que el cáncer había hecho metástasis.

Fue así como la profesional, quien residía en Cheshire, Reino Unido, empezó una carrera contrarreloj para escribir un libro dedicado a su hijo de 2 años.

Rachael locutaba en el programa You, Me and the Big C, junto a dos compañeras más, sobrevivientes de cáncer.

En el espacio radial hablaban sobre el padecimiento y su experiencia.

“En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente”, tuiteó Bland el lunes.

“Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Hasta luego, mis queridos amigos”, se despidió.

