¡Cuidado! Esta es toda la información que Facebook tiene de ti

Con el escándalo que implica directamente a Facebook de haber recuperado, por medio de la empresa Cambridge Analytica (CA), los datos de millones de usuarios de la red social -sin su autorización- y de haberlos utilizado para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, resulta imperativo preguntarse cuáles almacena.

Los datos contienen todo tu historial en la red social, desde tu agenda telefónica hasta las IP o ubicaciones electrónicas de los dispositivos desde los cuales accedes a Facebook.

Para saber la información que tienen de tu cuenta, debes seguir los siguientes pasos:

Primero debes clickear en Settings y buscar el enlace para descargar información. Acto seguido, la plataforma te envía un correo con un zip enorme en donde se incluyen las fotos y videos que has subido desde siempre en Facebook.

Tiene las carpetas: html, messages, photos, videos y un índice de contenidos index.htm que puedes abrir en cualquier navegador, y que contiene la información que has mandado a la red social a lo largo de los años. Por ejemplo, en Contacto, puedes constatar que tiene toda tu agenda telefónica, aunque no recuerdas habérsela dado a Facebook.

En Amigos, puedes ver tu lista completa, con la fecha del inicio de la amistad y peticiones enviadas, así como seguidores.

En Mensajes podrás ver todas las conversaciones, pero en Seguridad te podrás dar cuenta que es posible rehacer todas las localizaciones que has tenido durante años con la lista de IP’s, cookies, dispositivos y actividad de entrada y salida.

Y en Aplicaciones se podrá ver todas las aplicaciones que instalaste en tu celular y otros dispositivos.

El bloguero español Javi Padilla recomienda desinstalar Facebook, pero además Instagram y Whatsapp, que son propiedad de la plataforma social. En todo caso, si Mark Zuckerberg quisiera ser presidente, refiere Padilla, lo tendría muy fácil.

En mi caso particular, creo que lo más sano es desinstalar la app de Facebook del móvil… Pero es insuficiente.

Habría que desinstalar Instagram y Whatsapp, algo que me dejaría “aislado”.

Sería interesante ver qué comparten IN y WA, aunque creo que ahí será algo más complejo.

