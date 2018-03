Facebook anuncia final de “experimento” con Guatemala

Adam Mosseri, directivo de Facebook, anunció el final del “experimento” que realizó desde el 19 de octubre de 2017 en países como Guatemala, al darle prioridad a los posts personales que aparecían en el feed principal, relegando a publicaciones de páginas que se siguen a una sección llamada “explorar”.

El cambio se implementó, además de Guatemala, en Bolivia, Camboya, Serbia, Eslovaquia e Sri Lanka, y despertó críticas por algunas páginas, sobre los costos de pagar por mostrar su contenido y por las barreras a la libre expresión de medios independientes que carecen de recursos frente a la competencia.

At News Feed we try a lot of ideas — some work out well and we launch them, others don’t and we drop them. Today we’re dropping one that didn’t work: the Explore Feed test: https://t.co/nhLxQqdik4

— Adam Mosseri (@mosseri) 1 de marzo de 2018