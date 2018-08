Esto dijo la exvocera de Baldetti por el caso Lago de Amatitlán

La exvocera de Roxana Baldetti, Karen Cardona, declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por el juez Pablo Xitumul en el caso Lago de Amatitlán.

Cardona se encargaba de la imagen institucional de Baldetti y de la atención a la prensa durante la gestión del Partido Patriota.

Baldetti ordenaba

En su testimonio detalló que la exvicepresidenta le solicitó que organizara la conferencia para dar a conocer el contrato de saneamiento del lago.

“A diferencia de otras ocasiones, me involucré en el montaje, pero no recuerdo el costo aunque sí lo supe; solo me dediqué a realizar el trámite administrativo”, explicó.

Aduce que el costo fue cubierto entre la Vicepresidencia y la empresa Tarcic Engineering Limited.

“Con una persona de comunicación social contactamos a un lanchero para que nos diera cuatro lanchas, pero no recuerdo cómo se le pagó”, explicó.

En la audiencia también se verificó la declaración de Richard Shaw, quien realizó una consultoría para reducir el impacto mediático por el proyecto del lago.

Comentarios

comentarios