Explotación, trata y abusos son constantes contra los niños en hogares estatales

Asimismo, demuestra que las condiciones en instituciones para menores con discapacidad son “particularmente peligrosas”.

Rosenthal hizo un llamado al Estado de Guatemala para que se haga el mejor de los esfuerzos para que los menores estén con sus padres en lugar de enviarlos a las instituciones públicas.

