Explosión en panadería deja dos bomberos muertos y decenas de heridos

Dos bomberos murieron y decenas de personas resultaron heridas luego de que una fuga de gas causó una explosión en una panadería en París.

La explosión ocurrió a las 9:00 horas de este sábado, cuando los socorristas atendían los reportes de la fuga de gas.

“A esta hora, dos integrantes del cuerpo de bomberos de París están muertos, además de un socorrista y 10 personas en condición grave, mientras que otras 37 están en un estado de relativa emergencia”, informó el ministro de Interior francés, Christophe Castaner.

“Tristeza profunda. De pie junto a las familias de las víctimas. La nación comparte su dolor”, agregó.

Las imágenes de la escena, en Rue de Trevise del distrito 9 de la capital francesa, mostraban ventanas destrozadas y escombros dispersos por la calle, mientras los bomberos evacuaban a los ocupantes de los apartamentos ubicados en los pisos superiores de la panadería siniestrada.

“En esta etapa, podemos decir que el origen de la explosión es accidental, una fuga de gas, pero debemos ser prudentes, ya que una investigación en curso determinará las causas”, indicó Heitz.

Castaner, quien visitó la escena con el primer ministro Edouarde Philippe y la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, escribió en Twitter que el número de víctimas “será grande”.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8

— Christophe Castaner (@CCastaner) 12 de enero de 2019