Un exdelantero del Real Madrid es seducido por el Atlético

Diego Simeone, estratega del Atlético de Madrid, lo pidió y el jugador parece estar anuente a bajarse el sueldo solo para poder jugar más. Se trata de un exdelantero del Real Madrid que tuvo sus buenos momentos.

Su nombre es Álvaro Morata, quien pese a tener compromiso con el Chelsea, no abriga dudas de que su futuro pasa por el rival del Madrid.

AL final de cuentas, Morata perteneció a la entidad colchonera cuando era canterano.

Great job!! Great win at home with our fans!! Happy to score again!! Go Chelsea!! 🔵🔵⚽️⚽️ pic.twitter.com/ELrG1Z2uas

— Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 4 de noviembre de 2018