Exconejita de Playboy: Trump trató de pagarme por sexo

Otro escándalo se avecina para el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pues una exmodelo de Playboy afirma haber tenido un romance de meses con el mandatario, una década antes de que fuera elegido presidente. Según reveló a CNN, el magnate habría ofrecido pagarle tras tener relaciones íntimas con ella.

Karen McDougal quiere ser liberada de un acuerdo por US$150 mil que hizo en 2016 con American Media Inc, la compañía propietaria del diario National Enquirer. La mujer afirmó que el objetivo del arreglo era mantener su historia en secreto.

“Después de que tuvimos intimidad él trató de pagarme, y yo realmente no sabía cómo tomarlo”, relató McDougal a Anderson Cooper, de CNN, sobre su primer encuentro sexual con Trump, que según la mujer tuvo lugar en un bungalow del Hotel Beverly Hills.

“Lo miré y le dije: ‘Esa no soy yo, no soy ese tipo de chica’. Y él me miró y expresó: ‘Ah, eres realmente especial'”, aseguró McDougal.

Aunque en principio no pensaba volver a verlo, McDougal dijo que ella y Trump terminaron pasando “mucho tiempo juntos” y también se mantuvieron en contacto por teléfono.

“Fue una relación real. Hubo sentimientos entre nosotros”, aseguró.

Ambos se conocieron en 2006, poco después de que la esposa de Trump, Melania, diera a luz a su hijo Barron.

Agrega que Trump solo mencionó a Melania una vez. “Obviamente, hay una razón por la que yo no la nombraba; me sentía culpable”, admitió McDougal.

Si bien el presunto romance data de 2006, el acuerdo con American Media Inc se hizo recién en 2016, cuando Trump se postuló para la Presidencia.

En otros asuntos, Trump amenazó hoy con vetar la ley de presupuesto federal aprobada por la madrugada, arriesgando un nuevo “cierre” del gobierno, molesto porque no incluye sus planteamientos sobre inmigración, como fondos para la construcción del muro en la frontera con México.

Si Trump no promulga la ley el viernes, el Estado federal dejará de estar legalmente financiado a partir de la medianoche y se verá obligado a dejar de funcionar parcialmente, en lo que sería el tercer “shutdown” (cierre) del año.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018