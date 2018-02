“Le suplico me dé la eutanasia”, el doloroso mensaje de una joven

Paula Díaz Ahumada, de 19 años, afectada por una enfermedad no diagnosticada que le genera fuertes dolores, recurrió a la presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, para pedirle que se autorice su eutanasia.

“Solo pido descanso, le suplico que me dé la eutanasia, no soporto mi cuerpo”, asegura en su desgarrador mensaje Paula, retorcida de dolor, a Bachelet, pediatra de formación.

“No tengo descanso ni de día ni de noche, le suplico con toda mi fuerza que me venga a ver porque ya no puedo esperar más. No comprendo, no puedo comprender, si hemos hecho de todo y sigo luchando para que ella me escuche”, dice en un video que circula por internet en el marco de la campaña #JusticiaParaPaula.

Paula asegura que su cuerpo está “desgarrado” y no puede apoyar ninguna parte que no le duela. Ni siquiera su madre, María Cecilia Ahumada, quien ha tenido que dejar de trabajar para cuidarla día y noche, la puede abrazar. “Todo me quema”, asegura la joven postrada en su cama.