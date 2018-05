Los errores que no debes cometer si te quedas sin frenos

Imagina que conduces a exceso de velocidad en una carretera y de repente el sistema de frenos de tu vehículo falla. ¿Qué harías? Si no sabes cómo actuar, no te preocupes. Aquí te decimos qué hacer y qué errores no debes cometer.

Canal Antigua Digital consultó a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala y Villa Nueva, así como a personal de la Dirección de Protección Vial (Provial).

Las opciones que tienes es poner el freno de mano, apagar el motor y poner el auto en neutro, pero, ¿cuál es la correcta?

Lo que NO debes hacer

No intentes utilizar el freno de mano, debido a que si lo haces las llantas traseras podrían provocar que tu vehículo vuelque.

Si apagas el motor, el timón de tu auto se bloquearía y no podrías cambiar de dirección, lo cual provocaría que impactes contra lo que tengas enfrente.

Lo correcto

Lo recomendable es poner tu auto en neutro, ya que estarías desconectando los engranajes que van del motor a los ejes de dirección. Aunque el motor del vehículo siga funcionando, evitarías que se siga acelerando y te ayudaría a reducir la velocidad. Eso, si no vas por alguna cuesta.

Comentarios

comentarios