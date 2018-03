Cuidado con las enfermedades virales en los niños

Eso pasa cuando los niños muestran fiebre, tos, dolor de garganta o secreción nasal. Para cualquiera puede parecer una simple gripe, pero cuando los hijos aún no superan los tres años de edad, representa noches de desvelo para todos, pues ni él o ella pueden dormir por la congestión o tos, y ni uno, de padre o madre, por estar pendiente.

Por mi niño de casi dos años, ya voy conociendo cualquier cantidad de medicamentos pediátricos que existen en el mercado para esos famosos virus. Esas bombitas o perillas para sacar los mocos de la nariz se convierten en una especie de llavero y no digamos, los pañuelitos.

Los pediatras revisan y si no hay infección, no procede antibiótico. “Dele estas gotas cada ocho horas y si hay fiebre, acetaminofén”, prescriben.

Así pasan tres, cuatro, cinco, seis y hasta ocho días en los que el niño puede perder un poco de peso por falta de apetito. A pesar de que dicen que las enfermedades virales son comunes y usualmente no son peligrosas, el desgaste que representa, sobre todo para los padres, es alto si se toma en cuenta que los niños se sobreponen rápidamente, pero los adultos, ya no tanto.

Así, cada vez que veo a alguien con gripe o estornudando cerca de mi hijo, me inquieto porque recuerdo lo cansado y agobiante que es lidiar con un bebé enfermo en casa; además de las citas con el especialista y los gastos en medicamentos.

Ojo con los jarabes

Aunque en el mercado se ofrecen distintos jarabes para calmar la tos, los pediatras sugieren tener cuidado porque para menores de cinco años pueden no ser seguros y causar complicaciones. Lo malo es que no hay medicina que elimine inmediatamente la secreción nasal. No queda más que hidratarlos y estar pendiente de las horas en que toca administrar el medicamento prescrito.

También ayudan los remedios caseros que recomiendan las abuelitas, como el té de manzanilla y la miel.

Cuando los hijos están más grandes, una gripe es una enfermedad mínima, pero mientras están debajo de los tres años de edad, mejor si esta no aparece tan seguido.

