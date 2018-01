Embajada de EE.UU. en Guatemala operará a puerta cerrada

A causa de la falta de aprobación del presupuesto del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), la embajada de ese país acreditada en Guatemala operará a puerta cerrada a partir del 22 de enero próximo, anunció en su cuenta de Twitter.

“Las oficinas de la embajada estarán operando a puerta cerrada hasta nuevo aviso. Sin embargo, la sección consular estará abierta al público y continuará con sus servicios de visa, así como la atención a ciudadanos estadounidenses”, refiere en un comunicado de prensa la misión diplomática.

Donald Trump acusó a sus adversarios demócratas de haber provocado el cierre parcial de la administración federal como una maniobra política, en momentos en que el Congreso intentaba alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto 2018, justo al cumplirse el primer año de su mandato.



“Es el primer aniversario de mi presidencia y los demócratas querían hacerme un lindo regalo”, manifestó el mandatario estadounidense en una serie de tuits en los que dio muestra de su frustración por el fracaso de un acuerdo en el Senado para aprobar una extensión del presupuesto por cuatro semanas.



For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018