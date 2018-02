El diputado Fabricio Alvarado, un predicador evangélico opuesto al matrimonio homosexual, encabezó las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero en CostaRica, aunque deberá ir a un balotaje en abril con el oficialista Carlos Alvarado.

El primero, cantante y líder evangélico, y el segundo, aficionado a la literatura y autor de cuatro novelas.

Con 80.6% de las mesas computadas, Fabricio Alvarado, del conservador partido Restauración Nacional, obtuvo 24.8% de los votos, seguido por el exministro Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC, centro, sin relación de parentesco con el primero), con 21.68%, por lo que los dos disputarían la segunda vuelta el 1 de abril.

El abstencionismo fue de 33.88%, indicó el TSE. Los dos candidatos celebraron el resultado con discursos de unidad y esperanza.

Hoy los costarricenses salimos a votar y el mensaje es claro: Costa Rica ya no desea más de lo mismo, ya no desea las campañas políticas de siempre. Por eso me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, valores, de innovación y verdadero progreso”, dijo Fabricio Alvarado.