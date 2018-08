¿El Señor de los Cielos en coma o apartado por acoso sexual?

Rafael Amaya, El Señor de los Cielos, desapareció de la serie desde finales de julio por una presunta histoplasmosis que contrajo durante la grabación de unas escenas de la serie en una cueva en Estambul, Turquía.

Sin embargo, algunos especulan que esta pudiera ser una maniobra de los productores para frenar el escándalo provocado por las denuncias acerca del supuesto acoso sexual del actor a la actriz de origen cubano Isabella Castillo.

Miembros del equipo de grabación comentaron a medios de prensa que Amaya, incluido entre Los 50 más bellos por la revista People, llegó a asumir tanto su personaje que por ello incurrió en el ataque a la joven de 23 años de edad.

El asistente de la casa que produce El Señor de los Cielos, Alberto Rodríguez, relató lo sucedido:

“Aurelio Casillas, el famoso personaje de ‘El señor de los cielos’, se apoderó de Rafael Amaya y eso le está costando caro. No recuerdo el día preciso, pero en el mes de mayo, Rafael y el elenco que estaba grabando tuvo un receso para comer y de pronto se oyeron voces de personas discutiendo, era Rafael y una actriz de la que omito su nombre, porque no me ha dicho que hable por ella”, explicó.

Subrayó, además, que el actor irrumpió en las instalaciones de las mujeres para lograr su intención.

“El asunto es que le dio un beso en la boca sin estar ella de acuerdo y aparte se metió al baño de mujeres, ella reaccionó y le dio una bofetada y el actor se molestó al estilo Casillas, discutieron dentro del baño y al salir ambos de ahí, ella fue a reportar el hecho”, detalló.

Rodríguez adelantó entonces que la producción investigaba, para poder tomar las acciones correspondientes, antes que lo ocurrido transcendiera.

La última escena en la que salió Amaya antes de desaparecer:

Comentarios

comentarios