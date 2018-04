De la mano de Messi, un Barcelona invicto gana #LaLiga

Al Barça le bastaba únicamente un punto para asegurar el campeonato y cumplió el objetivo, sellando el ‘doblete’ de títulos nacionales una semana después de haber levantado la Copa del Rey con un 5-0 sobre el Sevilla en el estadio Metropolitano de Madrid.

Congratulations, Barça fans! We won the double! The seventh Liga title in ten years. A new trophy to continue completing an extraordinary era of sporting success. Something only the legendary teams can do pic.twitter.com/hXM4GVQRpe

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 29 de abril de 2018