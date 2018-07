El titular de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), Edwin Escobar, confirmó a través de Twitter que participará como candidato presidencial en las elecciones de 2019.

“Muchos quieren verme como candidato presidencial; la vida me ha preparado y la verdad sería muy bueno para construir un Estado municipalista y descentralizado”, indicó.

“Es muy temprano para definir binomios y yo no me subiré a partidos tradicionales. Que varios se quieran sumar es bueno”, escribió el jefe edil de Villa Nueva.

Con base en esa visión, Escobar dejará el puesto de alcalde tres meses antes de la convocatoria a los comicios en los cuales saldrá electo el sucesor de Jimmy Morales (2016-2020).

Muchos quieren verme como candidato presidencial; la vida me ha preparado y la verdad sería muy bueno para construir un Estado Municipalista y Descentralizado.

Es muy temprano para definir binomios y yo no me subiré a partidos tradicionales. Que varios se quieran sumar es bueno.

— Edwin Escobar (@EdwinEscobarVN) 9 de julio de 2018