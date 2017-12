Drogba, PSG, Mónaco, el fútbol orgulloso por el presidente George Weah

Es el único jugador africano en haber ganado el Balón de Oro y a partir de ahora es la primera gran estrella del fútbol en convertirse en jefe de Estado.

El ariete Didier Drogba fue uno de los primeros, e intercambió unas palabras con Weah en Twitter.

“Enhorabuena señor George”, escribió Drogba, gloria reciente del Chelsea y de la selección marfileña. “Gracias Didier por tu apoyo, los dos estamos preocupados y somos conscientes del destino de nuestros pueblos. Sigamos el mismo camino”, le respondió el Balón de Oro de 1995, que hoy tiene 51 años.

It is indeed!!!!!! Félicitations Mr Georges https://t.co/SuHWhyX6Sy

“¡Enhorabuena presidente Weah!”, aplaudió también Yayá Touré, centrocampista marfileño del Mánchester City.

El camerunés Stéphane Mbia felicitó a Weah por su “estupenda carrera”. “Primer africano Balón de Oro en 1995 y ahora primer jugador retirado en convertirse en presidente de República”, recordó.

Weah, elegido con un 61,5% de los sufragios en la segunda vuelta de las presidenciales liberianas, después de dos intentos sin fruto en 2005 y 2011, también fue felicitado por los clubes europeos en los que dejó más huella: Mónaco, París Saint-Germain y Milan.

En el Mónaco, donde Weah dio sus primeros patadas al balón en la liga francesa (1988-1992), “todo el club” se enorgulle ahora por “su elección para la presidencia de Liberia”.

“Le trasladamos todos nuestros deseos de éxito al frente de su país”, apuntó el club del Principado, vigente campeón de la Ligue 1.

En el París Saint-Germain, donde el goleador conquistó dos Copas de Francia (1993 y 1995), un título liguero (1994) y destacó en las competiciones europeas, también hubo un recuerdo para su exjugador.

“Conocíamos a George Weah mucho antes de que fuera el presidente electo de Liberia. Enhorabuena a esta leyenda del PSG y del fútbol mundial por este nuevo capítulo en su brillante carrera”, señaló el equipo de la capital francesa en su cuenta de Twitter en inglés.

“Enhorabuena a la leyenda de los rossoneri George Weah, que se ha convertido en el nuevo presidente de Liberia”, escribió por su parte el AC Milan, donde jugó cuatro temporadas, con dos títulos de la Serie A (1996 y 1999).

¿La trayectoria del fútbol a la alta política de Weah servirá de ejemplo a otras figuras del balón? La cuestión es difícil de responder, pero por el momento lo que es seguro es que será la primera estrella del fútbol en llegar a la cima de un país, pese a que las relaciones entre este deporte y la política no son nuevas.

Otros jugadores se lanzaron a la arena política. Recientemente se dio el caso del georgiano Kakha Kaladze, exdefensa del Milan, que fue elegido alcalde de Tiflis, la capital de su país, después de haber sido ministro de Energía.

En Brasil hay varios casos relevantes, entre ellos el del exdelantero Romario, que ejerce como senador desde 2015, tras haber sido diputado.

Congratulations to the Red&Black legend George Weah on becoming the new President of Liberia! 🇱🇷 pic.twitter.com/gnL84ARc39

— AC Milan (@acmilan) December 29, 2017