¿Hay crisis entre Donald y Melania Trump tras revelaciones de infidelidad?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, no pudieron celebrar esta semana su 13 aniversario de boda. Al parecer, habría estallado una crisis entre la pareja que no viajó junta a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. El mandatario estadounidense lo hizo solo.

Great bilateral meeting with Prime Minister Theresa May of the United Kingdom, affirming the special relationship and our commitment to work together on key national security challenges and economic opportunities. #WEF18 pic.twitter.com/FPP8aRDAyt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2018