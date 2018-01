“Súbitamente” muere Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries

La cantante del grupo irlandés de pop-rock Cranberries, Dolores O’Riordan, murió “súbitamente” este lunes 15 de enero de 2018 en Londres a la edad de 46 años, anunció su agente.

“La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación”, precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado.

The Cranberries fue uno de los grupos de rock más exitosos de los 90, llegando a verder más de cuarenta millones de discos. Se dio a conocer a principios de los años noventa con el popular álbum ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’, que incluía su primer éxito, Linger.

Su segundo álbum, No need to argue, salió a la calle en 1994 y se transformó en un auténtico superventas. En la actualidad, llevan editados cinco discos.

En 2002 la banda sacó a la venta un recopilatorio y a partir de 2004 O’Riordan emprendió su carrera en solitario con el álbum Are You Listening? al que siguió en 2009 No Baggage.

En 2009 la banda volvió a juntarse, realizando varias giras, la última de ellas “Something Else Tour” entre mayo y octubre de 2017.

*Noticia en desarrollo

