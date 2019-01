Si eres fanático de la dieta mediterránea, prepárate para un baile de la victoria. Por primera vez, la dieta mediterránea ha ganado el oro como la mejor dieta general de 2019 en los rankings anunciados el miércoles por US News and World Report.

El análisis de 41 planes de alimentación también le otorgó el primer lugar en varias subcategorías: mejor dieta para una alimentación sana, la mejor basada en vegetales, así como para la diabetes, y la más fácil de adoptar.

Los elogios no son sorprendentes, ya que numerosos estudios detectaron que la dieta puede reducir el riesgo de diabetes, colesterol alto, demencia, pérdida de memoria, depresión y cáncer de mama. Las comidas de la soleada región mediterránea también se han relacionado con huesos más fuertes, un corazón más sano y una vida más larga. Ah, y la pérdida de peso también.

La dieta se basa en la gastronomía simple, basada en vegetales. Sus ingredientes se centran en frutas y verduras, granos integrales, frijoles y semillas, con algunas nueces y un fuerte énfasis en el aceite de oliva virgen extra.

Despídete del azúcar y la harina refinadas, excepto en raras ocasiones. Las grasas distintas al aceite de oliva, como la mantequilla, se consumen raramente, si es que se utilizan en la preparación de alimentos.

La aparición de la carne en la dieta no es usual. Por lo general solo aparece para dar sabor a un plato. En cambio, las comidas pueden incluir huevos, productos lácteos y aves de corral, pero en porciones mucho más reducidas que en la dieta occidental tradicional. El pescado, sin embargo, es un alimento básico.

“Más que una dieta, es un estilo de vida”, puntualizó la dietista calificada de Atlanta Rahaf Al Bochi, que instruye sobre la dieta mediterránea a sus pacientes. “También fomenta la alimentación con amigos y familiares, la socialización de las comidas, el consumo consciente de sus alimentos favoritos, así como la práctica de un estilo de vida saludable”.

¿Cuál es la “mejor dieta”?

Para evaluar las dietas, un panel de expertos en enfermedades del corazón y diabetes, nutrición, dieta, psicología alimentaria y obesidad revisó las investigaciones sobre dietas de revistas médicas, informes gubernamentales y otros recursos.

Angela Haupt, subdirectora general de Salud de US News and World Report, indicó que los expertos calificaron las dietas en siete categorías: “Cuán fácil es seguirla, sus propiedades nutricionales, su capacidad de producir en el corto y largo plazo pérdida de peso, su seguridad y su potencial para prevenir y tratar la diabetes y las enfermedades del corazón”.

En 2018, el primer lugar para la mejor dieta fue un empate entre la mediterránea y la denominada Dash, que ofrece enfoques dietéticos para detener la hipertensión o la hipertensión.

Este año, la dieta Dash ocupó el segundo lugar, y el tercer puesto se destinó a la dieta flexitariana, basada en vegetales que permite la carne en raras ocasiones. El cuarto lugar fue un empate entre la dieta Mind, dirigida a el cerebro, y la Weight Watchers.

¿Qué tienen en común todas estas dietas?

La médica Sharon Bergquist, fundadora de los programas de medicina y bienestar de estilo de vida de la Universidad de Emory de Atlanta, enfatiza que estas dietas exigen alimentos poco procesados y frutas, verduras, frijoles, lentejas, cereales integrales, nueces y semillas.

“Estos alimentos vegetales mínimamente procesados afectan nuestra salud de una manera muy profunda”, explicó Bergquist, que no figuraba en el panel de expertos de US News and World Report.

“Reducen la inflamación, la oxidación por estrés, equilibran las bacterias intestinales y atacan de raíz las causas de las enfermedades. Es el mismo tema coherente que ayuda con la salud en general”, añadió.

La colaboradora de CNN y dietista registrada Lisa Drayer destaca que las dietas mejor clasificadas tienen otra característica en común: permiten la indulgencia ocasional.

“Ya sea que se trate de un vaso de vino tinto en la dieta mediterránea o de un trozo de tarta en la dieta Weight Watchers, permite a las personas planificar una indulgencia que, de otro modo, estaría prohibida”, indicó Drayer.

“Gran parte de la pérdida de peso es mental, y ser capaz de incorporar todos los alimentos, incluido un tratamiento, es realmente importante para cualquier plan de alimentación saludable”, agregó.

Las dietas generales con menor puntuación fueron la Dukan, la Body Reset, la Whole30 y la popular dieta cetogénica, que se centran en alimentos ricos en proteínas o altos en grasas con un contenido mínimo de carbohidratos.

