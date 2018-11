Día Mundial de la Televisión: Así consumen la TV en estos países

Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, por ello, a continuación te dejamos algunos datos curiosos.

Colombia:

La televisión llega a 13,5 millones de personas diariamente en Colombia. Ello equivale a 48% más que los seguidores de Sofía Vergara en Twitter.

Perú:

Son 16 millones de peruanos que ven televisión semanalmente. Con este número se puede llenar Machu Picchu todos los días por más de 17 años.

México:

Diariamente 73,7 millones de personas ven televisión en México. Si estos mexicanos se dieran las manos en la línea del Ecuador la distancia sería suficiente para dar más de 2 vueltas en el planeta sobre el Ecuador.

Brasil:

Muchas personas sintonizan la televisión en Brasil – 132,5 millones de personas ven diariamente la televisión – el promedio por minutos de rating en horario estelar es equivalente a toda la población del Reino Unido (64,8 millones).

Chile:

Más de 5 millones de personas ven televisión todos los días en Chile. Con las cifras de un día se puede llenar el Estadio Nacional de Chile, Julio Martínez Prádanos, unas 103 veces.

China:

Los chinos ven un promedio de 251 minutos de televisión al día (2015), y en 2014 crearon 3 277.400 horas de contenido de televisión.

Australia:

La televisión llega a 16 millones de australianos cada día, que miran un total de más de 4 mil millones de minutos de televisión diariamente. De hecho, los hogares australianos son un 30% más propenso a tener un televisor que una parrilla.

Canadá:

Ven 130 millones de horas de televisión todos los días – eso es equivalente a cuatro Super Bowls. Es más, el promedio de una campaña de televisión en Canadá ofrece 317 millones de impresiones.

Reino Unido:

En 2016 el espectador promedio en el Reino Unido habrá visto más de 1.300 horas de televisión – lo equivalente a ver todas las temporadas de Breaking Bad, Orange is the New Black y House of Cards más de 10 veces. Además, cada noche en el Reino Unido hay 17 millones de conversaciones sobre la publicidad en televisión.

Estados Unidos:

La Televisión llega a 210 millones de personas todos los días, que en conjunto ven 840 millones de horas de televisión por día. Si estuvieran todos los espectadores diarios de televisión, uno encima del otro, se extenderían por todo el camino hasta la luna.

Alemania:

Los alemanes vieron un promedio de 223 minutos de televisión por día –16 mil millones de minutos en total–, lo que equivale a 30. 000 años de televisión en un día.

Francia:

Cada día en 2016, 43,5 millones de personas en Francia sintonizaron la televisión. Con la audiencia diaria promedio de 2015, se podría llenar el estadio de France unas 558 veces.

Italia:

El tiempo total que un italiano pasó viendo la televisión en 2015 es equivalente al tiempo que toma jugar 1.032 partidos de fútbol, cocinar 61.911 pizzas o preparar 222.878 tazas de expreso.

España:

Unos 33 millones de españoles ven televisión cada día. Se tendría que llenar el estadio del Real Madrid 408 veces para conseguir el mismo alcance con cualquier otro medio.

Polonia:

25 millones de personas sintonizan cada día un promedio de 4 horas y 18 minutos – totalizando 483. 883. 433 vistas diarias–. Como si 318 estadios hubieran sido necesarios para que todos los polacos vieran el partido Polonia vs.

Portugal:

Diariamente 8.3 millones de personas ven televisión. Ello es dos veces más que los seguidores de Cristiano Ronaldo en Twitter.

Finlandia:

En 2015, 3.679.000 finlandeses vieron un promedio de cuatro horas de televisión cada día. Eso significa que, en promedio, es el equivalente a que más de 6 millones de juegos de hockey están siendo vistos en la televisión por finlandeses diariamente.

Países Bajos:

La televisión llega a 11,2 millones de personas diariamente que ven un total de 49 millones de horas diarias. Usted sería un multimillonario si recibiera un euro por cada hora vista por los holandeses en 2015 (18 mil millones de horas).

Suiza:

El programa más visto en 2016 – el partido Suiza vs. Francia durante la Eurocopa 2016 – alcanzó 2.206.890 espectadores, o tres veces más personas suizas como lo hay vacas en Suiza. Con este número, también podría llenarse el estadio más grande de Suiza 57 veces.

Bélgica:

Con la audiencia promedia nacional diaria en Bélgica, se puede llenar 76 veces el Camp Nou, el estadio más grande de Europa.

Las audiencias son tan solo una parte, muy importante, del éxito de la televisión en el mundo, la otra parte corresponde a funciones como servir de plataforma para la libertad de expresión y la diversidad cultural, fomentando la educación o, quizás lo más importante, uniendo a las personas alrededor de experiencias únicas.

Como quiera que sea, Feliz Día Mundial de la Televisión

