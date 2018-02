Peritos encuentran irregularidades en expediente clínico de Roxana Baldetti

El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Fanuel García, explicó que peritos guatemaltecos y colombianos analizaron el expediente clínico de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y determinaron que había algunas deficiencias.

En el peritaje, aunque no puedo darle el contenido completo, a grandes rasgos ellos sí encuentran deficiencias en el desarrollo de algunas evaluaciones, no de todas; sin embargo, no necesariamente lo atribuyen a una incoherencia o alteración, sino, básicamente, a la insuficiencia de no haber tenido toda la documentación de un expediente clínico en el momento adecuado”, detalló García.