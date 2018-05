Declaración de Juan Carlos Monzón podría estar en riesgo, entérate por qué

Un recurso de actividad procesal defectuosa podría anular la declaración en calidad de anticipo de prueba que ofreció el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, dentro del caso Cooptación del Estado.

Ayer, 9 de abril, durante la audiencia de declaración del testigo protegido ante el juez Miguel Ángel Gálvez, el abogado de Jonathan Cheves presentó una recusación en contra del juzgador, aduciendo que existía un conflicto de interés por la postulación de Gálvez a fiscal general. Sin embargo, en ese entonces el juez afirmó que no conocería el recurso sino hasta el final de la audiencia.

Por tal razón, la recusación no fue conocida sino hasta ayer y rechazada por Gálvez al considerar que ya no había materia para este recurso, pues no fue electo como fiscal general.

No obstante, el defensor de Cheves presentó un recurso de actividad procesal defectuosa, ya que asegura que Gálvez no cumplió con la ley que le ordenaba conocer la recusación en su momento y no al final de la audiencia.

De ser aceptado este recurso podría tener como consecuencia la anulación de la declaración de Monzón, por lo que se espera que el juez dictamine sobre dicha solicitud en los próximos días.

