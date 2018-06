Cumbre de Singapur dio vía a la desnuclearización de Corea del Norte

La Cumbre de Singapur dio vía a la eventual desnuclearización de Corea del Norte, aunque todavía se desconocen los detalles del documento de intención firmado por el presidente de ese país, Kim Jong-un, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El texto, calificado de exhaustivo por Trump, es apenas una puerta hacia el inicio de un proceso diplomático intenso, orientado a acabar con un conflicto de más de siete décadas entre ambos gobiernos y a garantizar la destrucción de todo el armamento nuclear norcoreano, que en más de una ocasión puso en vilo al continente asiático y a casi todo el mundo.

Otro de los acuerdos relevantes de la cita del 12 de junio fue el anuncio de la suspensión de los ejercicios militares regulares que lleva a cabo Estados Unidos en Corea del Sur, hecho interpretado por analistas como un signo de confianza hacia el líder de la dinastía más hermética conocida por la humanidad.

“Creo que ahora vamos a comenzar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Pienso que (Kim) volverá y lo iniciará inmediatamente”, afirmó Trump, tras la reunión celebrada en el hotel Capella, en la isla Sentosa. Y pronosticó que “esto va a llevar a más y más y más”.

Incluso, aseguró que “definitivamente” invitará a Kim a la Casa Blanca.

En tanto, el norcoreano destacó el carácter histórico de la reunión y aseguró que “decidieron dejar atrás el pasado”.

“El mundo verá un cambio importante”, subrayó, después que le dijera a su contraparte, a través de un traductor: “Creo que el mundo entero está viendo este momento. Mucha gente en el mundo pensará en esto como en una escena de fantasía…una película de ciencia ficción”.

President Trump announced Tuesday morning that he and North Korean leader Kim Jong Un had signed a joint statement reaffirming Chairman Kim’s “unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.” pic.twitter.com/apfE6blQcD

— The White House (@WhiteHouse) 12 de junio de 2018