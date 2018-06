Un Cristiano de récord, frustra con un triplete el buen comienzo de la favorita España

Con un triplete de Cristiano Ronaldo, Portugal logró el empate 3-3 en forma agónica ante una España que aprovechó los titubeos de la defensa lusa para adelantarse en el marcador.

España se ilusionó con un doblete de Diego Costa y un golazo de Nacho, pero el delantero del Real Madrid puso la paridad en el marcador al dejar frío a De Gea con un tiro libre a solo dos minutos del tiempo regular.

El luso suma ahora otro récord, pues igualó a Pelé, Uwe Seeler y Miroslav Klose, al anotar en cuatro mundiales.

Además, es el primer jugador en anotar en ocho grandes torneos consecutivos:

Los portugueses se adelantaron con un penal a solo los cuatro minutos, cuando Nacho fue sancionado por derribar a Cristiano. El delantero no desperdició el momento.

Luego, vino la oportunidad de Costa, quien tras una gran jugada personal al minuto 24, en la cual bailó a casi toda la defensa ibérica, disparó al ras, para vencer a Rui Patricio.

Viente minutos después, el hombre récord aprovechó los titubeos de la defensa española y remató de frente ante De Gea, pero este no atacó la pelota de buena forma.

Con el inicio del segundo tiempo, España aprovechó un tiro libre para encumbrar de nuevo al oportunista Costa, tras un rebote en el área a los 55.

Empate com uma exibição enorme do melhor do mundo! Agora, descansar e preparar o próximo jogo! #ConquistaOSonho #WorldCup pic.twitter.com/bG5jFTv2et

— Portugal (@selecaoportugal) June 15, 2018