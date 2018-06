Cristiano Ronaldo acepta haber cometido evasión de impuestos en España

El astro luso Cristiano Ronaldo aceptó pagar 18.8 millones de euros al Estado español y la pena de dos años de prisión, tras un acuerdo por el fraude al Fisco del que se le acusaba.

Con ello pone punto y final al proceso judicial en el cual se le atribuían cuatro delitos fiscales, por lo que fue condenado a dos años de prisión, aunque esto no implica que deba cumplir la pena.

El portugués logró que el Fisco le rebajara los 14.7 millones iniciales, a 5.7 millones, pues el resto lo pagará en concepto de multas e intereses hasta llegar a 19 millones.

In my mind, there’s only one winner.

Believe. #justdoit @nikefootball pic.twitter.com/7Z1btfgSHI

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2018