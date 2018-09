Ya sea por curiosidad o porque en verdad crees en los astros, aquí te dejamos, según tu signo, qué te depara el amor para este mes.

Aries: Si acabas de pasar por una ruptura amorosa, es tu momento de florecer. Céntrate en tus necesidades, enfócate en el amor por ti mismo. Si tienes pareja, no tengas miedo de apostar, eres una persona de riesgos, y si estás segura de que esa persona es para ti, debes jugártela. Tu convicción hará que se enamore aún más.

Tauro: Los días de este mes se te pasarán volando. Sabes que la persona que tienes al lado hace que el tiempo parezca irreal. Que esto no te juegue en contra, deja de preocuparte por el futuro y disfruta al máximo el presente. Si están un poco distantes, no hay nada que un detalle no pueda arreglar.

Géminis: Es importante que te centres en cerrar ciclos pasados. Tienes gente muy importante en tu vida a la que no le estás prestando la atención necesaria. Enfócate, Géminis, aprende a decir adiós y aprovecha a aquellos que suman a tu vida, no a los que restan.

Cáncer: Este mes es para que te dejes llevar. Sabemos que es difícil, pues tienes miedos y eres muy emocional. Pero tranquilo, la persona que amas llevará la relación con el ritmo perfecto. Solo no te quedes callado si algo te incomoda, que será tu mejor aliado y apoyo.

Leo: Sabemos que te gusta experimentar nuevas cosas, pero calma, Leo, arriesgar demasiado podría dañar tu relación o planes en el futuro. Ojo, no quiere decir que dejes de sorprender a tu pareja. Confía en ella, apuesta por vivir momentos lindos en donde ambos se sientan cómodos.

Virgo: Alguien acaba de aparecer en tu vida de pronto y te ha hecho repensar las cosas. No temas, tal vez es ese punto de quiebre que faltaba en tu rutina. Eso sí, piensa con calma, deja de lado aquello que tienes que soltar y sé libre con esa persona especial.

Libra: Setiembre es un mes para pensar en ti. Medita si tu relación de pareja te hace feliz o es solo rutina. Si ambos van en la misma dirección, podrán estabilizarse y mejorar su situación. La comunicación será fundamental.

Escorpio: Empezarás el mes con mucha energía y ganas de llenar de amor y detalles a esa persona especial. No te cierres a nuevas experiencias, sumarán a tu vida y te unirán más a tu pareja. Disfrutarás mucho este mes.

Sagitario: Eres una persona muy espontánea. Sin embargo, tienes que medir tus impulsos y actuar con cabeza fría. Deja de hacerte mundos en tu cabeza, no te dejes llevar por los celos. La comunicación con la persona que amas será primordial este mes. Confía, eso los hará más fuertes.

Capricornio: Los pequeños gestos abundarán este mes. Anímate y pon de tu parte; mantenerte alejado solo podría cobrarte factura más adelante. Si esa persona lo vale, hasta dedicarle una canción marcará la diferencia.

Acuario: Han sido meses fuertes para ti en el amor. Si sigues con tu pareja luego de la tormenta es porque estaban destinados a ser. Su relación solo será más fuerte y auténtica de aquí en adelante. Si estás solo te sentirás más libre, más independiente. Aprovéchalo, que sea tu momento.

Piscis: Las primeras semanas serán muy buenas para ti en el amor. Esa persona que te gusta te dará señales de que siente lo mismo por ti. No seas inseguro, confía en ti; eres suficiente y más.

