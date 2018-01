¿Coutinho vestido de azulgrana? empresa podría ser demandada

Tras publicar en su sitio web la venta de la camisola del Barcelona con el nombre del astro brasileño del Liverpool, Philippe Coutinho, Nike podría ser demandada por el club inglés, según apuntan medios británicos.

“Donde ocurre la magia”, apuntaba el anuncio de Nike, que viste al Barcelona y también es el patrocinador técnico del jugador carioca.

“Philippe Coutinho está listo para brillar en el Camp Nou. Consigue la equipación 2017/18 del FC Barcelona con el nombre del mago”, añadió la empresa en el mensaje.

La publicación solo alimentó más los rumores de un posible traspaso de Coutinho al equipo azulgrana en el presente mes.

Pero tal anuncio no causó mucha gracia en el Liverpool, pues según los diarios Telegraph y The Sun, el club inglés exigirá un pago “astronómico” a la compañía.

Apuntan los rotativos, que el técnico del equipo rojo, Jurgen Klopp, se encuentra “harto” de que se especule con uno de los integrantes más importantes de su plantilla.

El lunes 1 de enero, el brasileño (32 partidos con la Seleçao) no jugó en la victoria del Liverpool sobre el Burnley (2-1). Esa ausencia generó todavía más ruido, aunque Klopp intentó calmar los ánimos.

“Él (Coutinho) y Mohamed (Salah) están lesionados, nada grave, pero lo suficiente para que no puedan jugar hoy. Son duda para el partido contra el Everton (viernes)”, explicó.

Preguntado por el anuncio de Nike, Klopp no quiso entrar en polémicas: “No hay nada que me interese menos que ese tipo de cosas”.

La empresa aún no se ha pronunciado sobre si se trató de un hackeo a su sitio web, o solo de un descuido.

BREAKING: Nike have announced Barcelona’s signing of Phillipe Coutinho on their website. pic.twitter.com/fRs5zS1H5I

— EPL Bible (@EPLBible) December 31, 2017