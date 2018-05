Seis cosas que no sabías de la app de Uber

¿Sabías que la aplicación de Uber no solo sirve para conectarte con un conductor cercano para un viaje cómodo y seguro, sino que también es intuitiva y te ofrece funciones menos obvias que, si las conoces y usas con frecuencia, te convertirán en todo un maestro de esta plataforma?



Uber es una aplicación autorregulable. Esto quiere decir que al usar el App, cada viaje tiene una calificación de 1 a 5 estrellas. Lo que probablemente no sabes es que cuando estás calificando al conductor de tu viaje, tu conductor también te está calificando a ti. ¡Sí, esto significa que también tienes una calificación en la app de Uber!

En otras palabras, de la buena o mala calificación que recibas dependerá que puedas seguir usando la app.

Disfruta compartiendo tu trayecto con familiares y amigos, y matiza tu seguridad con un poco de diversión. Atrás quedaron los días de decir a quien te espera que ya estás en camino, cuando ni siquiera has salido de casa. Con Uber puedes compartir fácilmente tu viaje en tiempo real, a través de la aplicación.



El mensaje tiene un enlace que permite a amigos y familiares acceder a un mapa en vivo que muestra tu ubicación, la hora estimada de arribo y el nombre y la foto de tu conductor. Esto es útil para cuando quieres estar seguro que tus seres queridos han llegado a casa sin problemas. ¿Cómo compartir el viaje? Da clic aquí.

When your date starts with UberBLACK, the sky's the limit. pic.twitter.com/hlfHofvbuS

Específica para los que dicen que pagarán el próximo Uber y nunca lo hacen. La flexibilidad de la app te permite a ti y a tu grupo de amigos o familiares dividir la tarifa con quienes tengas guardados como contactos en tu celular. Con ello, la tarifa final se dividirá entre todos y cada quien pagará su parte. Vea cómo dividir la tarifa.

La aplicación Uber a menudo sugiere puntos de recogida cercanos (que aparecen como puntos azules), donde los conductores que usan la aplicación han recogido a los usuarios de forma rápida y sencilla en el pasado. La ventaja es que pueden llegar más pronto si te encuentras, por ejemplo, en un área normalmente congestionada como el bulevar Los Próceres, la calzada Roosevelt, Cayalá o Miraflores, y con ello se facilita la movilidad de todos.



Lo más probable es que la mayoría de tus viajes en Uber sean a tu casa o a la oficina (o a ese restaurante-bar que te encanta). Haz que el proceso de pedir un Uber sea sencillo registrando tus ubicaciones favoritas e ingresando las direcciones de tu casa y trabajo para un fácil acceso.



Have a radical story like Ray’s? Share your Uber trip with us, and you could be featured on Stories from the Road. https://t.co/DeHgA7z85v pic.twitter.com/Gpglvt3c7M

— Uber (@Uber) May 1, 2018