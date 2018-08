Congresistas piden sancionar a estos guatemaltecos con ley anticorrupción

Congresistas de Estados Unidos solicitan al gobierno de Donald Trump ingresar a la lista de la Ley Magnitsky a Gustavo Alejos, Luis Mendizábal y Remigio Ángel González.

Esta ley, que se define como de Responsabilidad Global de Derechos Humanos o Ley Magnitsky, se utiliza para sancionar a personas que tengan relación con el crimen o la corrupción.

En la petición, los congresistas piden incluir en la lista a seis personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

RM @RepEliotEngel led a bipartisan group of lawmakers in calling for Pres. Trump to utilize Magnitsky Sanctions in Central America: https://t.co/ldxVvz0FPP pic.twitter.com/K9vgaRVqP0

— House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) August 2, 2018