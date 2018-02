Comuna capitalina desmiente vinculación con el #CasoTransurbano

La Municipalidad de Guatemala no está relacionada con el fraude al Estado que se investiga en el caso Transurbano, enfatizó el portavoz edil, Carlos Sandoval.

De acuerdo con las pesquisas preliminares y los comentarios de la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, la comuna habría omitido cumplir con su obligación de regular lo relacionado con el transporte público en la capital, en alusión al servicio del Transurbano.

La Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector; según la Constitución, es la responsable de las políticas del transporte público. #CasoTransurbanoFase1 pic.twitter.com/QvpdCaeQmG

Asimismo, subrayó que en ningún momento se mantuvo relación con la empresa Transurbano, y que no fue a esa entidad a la que se emitió licencia para operar un sistema de transporte público.

La Municipalidad de Guatemala no tiene ninguna relación con la empresa Transurbano. Nosotros a la empresa Transurbano no le entregamos licencia de operación. La licencia de operación se le entrega a las cuatro sociedades (anónimas) y de estas sale, que no sé cuál será la que está como parte de este proceso, de la empresa Transurbano”, refirió el portavoz de la comuna metropolitana.