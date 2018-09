“Patético. El Gobierno de Guatemala usa vehículos para intimidar a la Embajada de Estados Unidos y a CICIG y termina el mandato CICIG… y el secretario Pompeo responde con elogios”, publicó el Comité de Asuntos Exteriores Demócratas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este sábado a través de un twit su apoyo por la decisión tomada de no renovar el mandato de CICIG.

Además, de valorar los esfuerzos del país en antinarcóticos y seguridad, a lo que el Gobierno de Guatemala contestó con un comunicado de agradecimiento.

Sin embargo, este domingo el Comité de Asuntos Exteriores Demócratas indicó su desaprobación a tal apoyo.

En esta misma cuenta, el congresista estadounidense Eliot Engel condenó la falla al no renovar el trabajo de la CICIG.

