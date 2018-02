“Para nosotros todo fue legal”, asegura Álvaro Colom al llegar a Tribunales

A su llegada a la Torre de Tribunales, el expresidente Álvaro Colom, capturado por presuntos hechos ilícitos en el subsidio otorgado al Transurbano, hizo énfasis en que el acuerdo gubernativo que otorgó el monto “fue legal”, y agregó que por el momento escuchará cuál es el argumento del juzgado que giró su orden de aprehensión.

“Todavía no sé detalles, vengo a escuchar qué dice el juez”, dijo el ex mandatario. Aseveró que “aún no sabía” de qué caso se trataba y que “apoya” a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público, que han sido respetuosos.

Sobre si podrían capturar a su exesposa, Sandra Torres, Colom consideró que “no creía” que eso se pudiera dar.

