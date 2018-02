Colom: “Espada solo hizo la denuncia para zafarse, ahora que hay problemas”

El expresidente Álvaro Colom rechazó la denuncia del exvicemantario Rafael Espada para que se realizara la investigación del caso Transurbano, al calificarla de “molesta” y a destiempo, solo para “zafarse” del proceso.

Colom aseguró que nunca se molestaba porque alguien se opusiera a un proyecto o iniciativa del gobierno, pero sí lamentó la acción de su excompañero de fórmula.

“Espada no tenía obligación de firmar (el acuerdo). Yo no recuerdo si me dijo no, pero si fue así, estoy seguro que yo le hubiera dicho que fuera a la secretaría general y razonara su voto, y se acabó, como lo hizo Menocal y otros ministros”, recalcó.

La declaración del exvicepresidente será esgrimida como uno de los medios de prueba que presentará el Ministerio Público por los presuntos actos de corrupción que rodearon la adquisición y puesta en marcha del sistema prepago de transporte público, Transurbano.

