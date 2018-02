Audios de testigo revelan sobornos y reuniones privadas #CasoOdebrecht

El Ministerio Público (MP) reprodujo el 9 de febrero el testimonio de un colaborador eficaz en el caso Odebrecht, durante la audiencia de primera declaración de cuatro sospechosos de haber cometido delitos vinculados a una red de corrupción.

La Fiscalía presentó a la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, el audio del testigo eficaz, y en su relato se escuchó:

Yo conocí al señor Pavel, al ministro Pavel, y él, como ministro de Finanzas, comienza a negociar con el banco los textos y las cláusulas del contrato, y eso toma algunos meses, algunos avances. Mientras eso ocurría, creo que en septiembre, Alejandro Sinibaldi, el ministro, me llama y me dice que yo debía comprometerme en dar algún dinero para él, porque si no, el proyecto no se aprobaría en el Congreso”, señaló el colaborador eficaz.