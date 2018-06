Cinco costumbres que se han convertido en “ley” para los guatemaltecos

Sin duda los guatemaltecos somos únicos, nos caracterizamos por nuestros sentido del humor, solidaridad y optimismo.

No hay circunstancia de la que no nos podamos levantar, somos un país con gente cálida, a todo le encontramos el lado positivo y de hambre no morimos, pues somos emprendedores y sacamos dinero hasta debajo de las piedras.

Pero hay costumbres que se han vuelto “ley” para nosotros, sin las que no podemos vivir, pues estamos seguros que si algún día debemos partir hacia otro país por trabajo, turismo o de “mojados”, que no es lo recomendable, pero ese es otro tema, vamos a extrañar significativamente lo que nos distingue.

Así que hagamos un repaso de esos hábitos tan deliciosos para nosotros, los guatemaltecos:

Café con pan: No me dejarán mentir, pero esta hora es sagrada, no importa si hay calor y mejor si el clima está frío, pues desde la abuela, hasta el nieto se reúnen en la mesa todas las tardes para remojar el panito en una taza de café, mejor si es hervido.

Las tortillas: Sin duda esta es la “ley” inquebrantable durante los tres tiempos de comida y es de las cosas que más se extraña cuando se viaja a otra localidad, pues en Guatemala la tortilla es única. Cuando vamos a la tortillería siempre las pedimos del comal, porque recién salidas son más ricas, solo sentir el olor a masa cocida nos despierta más el hambre.

Los frijolitos: Ya sea parados, colados o volteados son parte de los desayunos y cenas del buen chapín. Hay variedad, colorados, blancos o camaguas, pero los negros son los que nos roban el aliento y más si les agregamos crema y queso, se nos hace agua la boca.

Paches de jueves: Una delicia, ese día procuramos salir unos minutos más rápido del trabajo para pasar por los paches y hasta compramos uno extra para llevarlo de desayuno el viernes, el francés no puede faltar para acompañar este rico platillo hecho con papa, recado y carne.

Los del farol rojo: Estamos seguros que al describirte una bombilla cubierta por una pelota roja vendrá a tu mente el tamal, no hay pierde. Al igual que los paches, el tamal también tiene día específico de venta y es el sábado. A cualquier colonia a la que vayamos, si miramos el farol rojo sabemos que es una venta de esta rica masa con recado y carne, envuelta en una hoja de maxán.

Por Carolina Hernández

