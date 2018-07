El Chelsea se deja seducir por oferta millonaria del Madrid por dos jugadores

Una oferta astronómica del Real Madrid recibió el Chelsea por dos de sus estrellas, la cual es vista con buenos ojos por el club londinense, señala el Daily Mail.

A la esperada llegada del meta belga Thibaut Courtois se sumaría la del extremo brasileño, William.

Para ello, el club blanco ha puesto sobre la mesa 112 millones de euros. Cerca de 40 millones costaría la llegada del portero, y 73 por el carioca.

