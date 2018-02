El narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera presentó una carta ante juez que lleva su caso en Nueva York, protestando por las limitaciones que le impiden tener contacto con sus familiares y las condiciones de su encarcelamiento que han afectado su estado de salud.

Es una tortura de 24 horas cada día. Si no está muy frío, hace demasiado calor. Sufro de dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho”, manifestó el excapo de 60 años que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

“El Chapo” Guzmán envía carta al Juez por su condiciones en la cárcel: “es una tortura de 24 horas cada día” https://t.co/0T57XfMgN8 pic.twitter.com/nRr3LKkE0K — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) February 16, 2018

Fue el abogado Eduardo Balarezo quien envió la carta al juez para que “el Chapo” la leyera. El comienzo de su juicio fue fijado para el próximo 5 de septiembre.

“Señor juez, le pido que modifique las reglas para permitirme hablar con mi esposa cara a cara para solucionar esta situación. Si no, mi juicio será una farsa”, escribió Guzmán, quien desde hace 13 meses no habla con la exreina de belleza Emma Coronel que estuvo en la corte con sus mellizas de 6 años.

Guzmán Loera también hace mención a la posibilidad de que su familia dejara de pagar sus abogados. “Mi defensa no está completa por falta de recursos. Quiero que hagan lo posible para pagar los honorarios de mis abogados. El problema es que sin mis instrucciones no pueden hacerlo”.

“La luz de mi celda está encendida todas las horas del día y se me hace difícil dormir. Lo único que pido es un juicio justo”, puntualiza Joaquín Guzmán.

Here’s Chapo’s letter in the original Spanish pic.twitter.com/Z93C5RBJpZ — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 15 de febrero de 2018

*Con información de Excelsior, El Universal y AFP

Comentarios

comentarios